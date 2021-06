La nouvelle éco : les loueurs de structures gonflables travaillent davantage avec les particuliers

La société Anim En Air à Saint-Florentin, loue des structures gonflables pour toutes sortes de fêtes ou de salons, mais elle a du recentrer son activité à cause de la crise sanitaire. Gabrielle Langlois est la gérante.

Comment votre activité a-t-elle traversé les confinement successifs ?

Nous avons réadapté les offres par rapport à ce qu'on faisait auparavant, en l'occurrence de la location de structures gonflables. On a fait principalement du particulier alors qu'avant on travaillait plutôt avec les entreprises, des associations ou des collectivités. Cela a permis aux gens d'organiser des événements chez eux, en petit comité et toute en sécurité. Comme des anniversaires, mariages en petit comité, des baptêmes ou tout simplement une soirée. Du coup nous avons fait des formules à la semaine, au weekend ou à la journée pour permettre au particulier d'utiliser nos structures selon leurs envies chez eux.

Des structures gonflables plus modestes du coup ?

Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de structures qui ne sont pas sorties pendant l'épidémie, toutes les grosses structures qui sont habituellement louées pour des gros événements sont restés en stand by. Pour pallier à tout ça, nous avons eu l'idée de faire un parc en fixe sur Avrolles pour permettre aux particuliers et même aux centres de loisirs de profiter des grosses structures qui ne peuvent pas se permettre de louer habituellement. Donc c'est un parc avec une quinzaine de très grosses structures et aussi des activités comme des poneys, des animations, des concerts.

A côté de cet événement organisé du 2 juillet au 29 août, est-ce que les particuliers continuent à vous louer des structures ?

Mes plannings en juillet et aout sont très chargés. En fait, les gens louent aussi beaucoup à la dernière minute. Les mesures sanitaires s'assouplissent pour cet été et nous sentons que cela repart vraiment. Mais malgré tout, ça ne sera pas l'équivalent d'une année normale. Habituellement nous travaillons à 80% avec les entreprises, collectivités et 20% avec les particuliers. Cette année c'est l'inverse. Il faut dire que tous les organisateurs de fêtes de village, de vide greniers, concerts sont encore assez timides. Il ne savent pas encore trop comment s'organiser et ne veulent pas trop engager de frais.