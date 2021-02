La nouvelle éco : 180 ans de musique pour la maison Delmas à Perpignan

C'est une enseigne que connaissent tous les musiciens du département et même au delà. La maison Delmas Musique vend des instruments de musique à Perpignan depuis plus de 180 ans. Autant dire qu'elle a accompagné des milliers de mélomanes aux XIXeme, XXeme et désormais XXIeme siècles. "180 ans d'existence c'est déjà un bel âge et c'est une fierté mais il faut continuer, il faut aller plus loin" glisse Armand Gombert-Delmas, actuel gérant et sixième génération de propriétaires.

L'histoire débute en 1840, rue de l'Ange à Perpignan. Pierre Brisillac y installe son atelier de luthier pour fabriquer des instruments catalans. C'est au début du XXeme siècle que la boutique déménage pour l'avenue de la gare, à l'adresse encore occupée aujourd'hui. "C'est l'amour du travail et de la musique qui a guidé la famille tout au long de ces années : ça a été le fil conducteur" explique Armand Gombert-Delmas dont le magasin est désormais doté du label "Entreprise Familiale Centenaire".

D'ailleurs l'histoire familiale est loin d'être terminée, puisqu'une septième génération va bientôt prendre les commandes de Delmas Musique. " La relève arrive cette année au 1er juillet. Mon fils vient reprendre l'entreprise et je vais l'accompagner pendant encore quelques temps".

