La nouvelle éco : 30.000 visiteurs en moins au musée-mémorial du Linge à Orbey

Juste avant de fermer ses portes le 1er novembre, le musée-mémorial du Linge fait ses comptes : avec l'épidémie de coronavirus, il y a eu 30. 000 visiteurs en moins cette année. La réouverture s'est faite beaucoup plus tard : le 1er juillet, contre à Pâques habituellement. Il n'y a pas eu de visites scolaires et de groupes de de touristes. C'est un manque à gagner pour le musée qui ne vit que par ses entrées.

60.000 euros en moins dans les caisses du musée-mémorial

Le général Dominique Muller, le président du musée-mémorial du Linge fait ses comptes : c'est 60.000 euros en moins dans les caisses. "Notre extension que l'on voulait ouverte en 2021 est décalée d'un an. Heureusement, les bornes interactives seront mises en place en 2021. Pour ne pas éliminer tous les projets : deux nouveaux livres sur le mémorial sont sortis et vous pouvez vous les procurer sur place."

Le mémorial du Linge à l'heure de l'épidémie de Covid-19 © Radio France - Guillaume Chhum

Malgré cette baisse générale de fréquentation, il y a eu tout de même une belle embellie des visiteurs cet été. Les Français ont préféré prendre leurs vacances en France. Il y a eu du monde sur les parkings, pour voir ce lieu, qui retrace la bataille du Linge dans les Vosges, pendant la première guerre mondiale, sur les hauteurs d'Orbey (Haut-Rhin).

Des combats particulièrement sanglants entre français et allemands, entre le 20 juillet et le 15 octobre 1915.

Des bénévoles toujours aussi présents sur le musée-mémorial

Malgré la période difficile, les soixante bénévoles qui font tourner le mémorial du Linge ont tenu et ils sont tous revenus pour faire l'accueil du public, dès la ré-ouverture du 1er juillet.

" Il faut les voir parler du Linge, on a l'impression qu'ils parlent de leur maison . Mais nous nous sommes moins vus à cause du confinement, des masques et des gestes barrières," regrette le général Dominique Muller.

Le musée-Mémorial du Linge ferme ses portes le 1er novembre au soir. La réouverture est prévue à Pâques 2021. Les responsables espèrent que l'épidémie de coronavirus aura fortement baissé, d'ici là.

Ecoutez La nouvelle éco, tous les jours sur France Bleu Alsace à 7h15.

France Bleu est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?