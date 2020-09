" La Nouvelle Éco " : à Bourges, la maison de la culture présente sa dernière saison hors les murs

La maison de la culture de Bourges a dû déprogrammer douze spectacles depuis fin février... Tous ont pu être reportés sur les prochaines saisons, sauf deux qui ont été annulés, impossibles à reprogrammer : " Deux spectacles sur 12, précise Olivier Atlan, directeur de la MCB, deux spectacles qu'on n'a pas pu reprogrammer parce qu'ils ne tourneront pas en 21/22. C'est dommage, il s'agit de deux très beaux spectacles de théâtre dont nous sommes co-producteurs, pour l'un d'entre eux en tout cas. Mais peut-être qu'ils pourront revivre pour la saison 22/23. Effectivement, nous avons reporté sept spectacles sur la saison 20/21 que nous allons vivre, et trois sur la saison 21/22. "

Olivier Atlan, directeur de la maison de la culture de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une saison difficile... avec une belle surprise cependant. La maison de la culture a enregistré pour 22.000 de dons : 8.000 euros adressés par son public en faveur des artistes et 14.000 euros de billets que les propriétaires n'ont pas voulu se faire rembourser suite à l'annulation des représentations. De l'argent qui sera reversé aux compagnies. L'heure est maintenant à la nouvelle saison dont la billetterie vient d'ouvrir : 36 spectacles à venir, une programmation dense, renforcée par sept des spectacles annulés au printemps : " Ces reports changent, déséquilibrent un peu la saison mais finalement apportent beaucoup d'ouverture, se réjouit Olivier Atlan. Il y aura une saison en deux temps : d'octobre à avril, et puis des surprises en mai et juin avant de se diriger avec détermination vers l'inauguration de la nouvelle maison en septembre 2021. Le chantier a bien sûr été retardé durant le confinement, mais ne s'est jamais arrêté. Et surtout, cet été, les artisans ont beaucoup bossé. Le bâtiment devait être livré en février 2021, il le sera en mai. Il faut beaucoup de temps après pour l'équiper mais franchement, on est dans des délais tout à fait normaux, étant donné ce qu'on vient de vivre."

Dernière ligne droite pour le chantier de la maison de la culture de Bourges, qui sera livrée en mai 2021 © Radio France - Michel Benoit

Dernière saison hors les murs pour la maison de la culture de Bourges qui programmera dans un an son premier spectacle place Séraucourt, dans son nouveau bâtiment. Une programmation 2021/2022 presque entièrement vierge pour l'instant, là encore à cause du Covid : " Je n'ai rien vu depuis le mois de février et c'est la même chose pour tous mes collègues, déplore Olivier Atlan. 2021/2022 sera pour nous à Bourges, une saison encore plus importante à construire puisque ce sera celle de l'inauguration de notre nouvelle maison. Normalement on construit la saison en mars ou avril de l'année précédente. Là, étant donné le contexte, je vais très clairement me donner jusqu'en septembre pour voir un maximum de spectacles durant l'été puisqu'on le sait, il faut peut-être en voir 80 ou 100 pour en faire une sélection, même si je n'aime pas ce terme. Là, je n'en ai vu aucun et on est mi-septembre." Trois cents personnes se sont déjà inscrites pour la présentation de la prochaine programmation ce vendredi soir à l'auditorium de Bourges. Attention, le masque sera obligatoire...