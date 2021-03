La nouvelle éco : à Bourgoin-Jallieu, le festival "Les Belles Journées" annonce une édition 2021 en septembre

Annulé en septembre dernier, à cause de la pandémie de coronavirus, le festival "Les Belles Journées" à Bourgoin-Jallieu dévoile vendredi midi sa programmation pour l'édition 2021 annoncée les 10 et 11 septembre. Le responsable de la programmation Victor Bosch, par ailleurs programmateur de la salle de spectacle "Le Radiant" à Caluire-et-Cuire (Métropole de Lyon) était l'invité de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi à 7h15.

Quelle est la configuration que vous envisagez alors que le gouvernement préconise actuellement 5.000 places assises pour les festivals ?

Pour l’instant on reste optimiste, on se dit que notre festival arrive après l’été, début septembre, et que les choses vont peut-être évoluer. Donc pour le moment nous avons programmé le festival comme d’habitude au parc des Lilattes avec une jauge à 5.000 personnes "debout" mais si nous devions prendre de nouvelles mesures nous les prendrons.

C’est-à-dire ?

On réfléchit à un éventuel déménagement dans un autre site si il s’avère qu’il ne soit pas possible d’installer des gradins dans le parc des Lilattes. Tout est ouvert. Ce qui compte surtout ces jours-ci, c’est de monter et d’annoncer une programmation qui attire beaucoup de monde comme chaque année. L'année dernière nous avons dû annuler le festival mais cette année nous espérons, debout ou assis, pouvoir être présents.

Avez-vous souscrit des contrats d’assurance au cas où vous deviez à nouveau annuler ?

Alors la mairie de Bourgoin-Jallieu a des assurances bien sûr qui concernent le site, l’installation, la logistique, mais concernant les artistes j’ai la chance, avec beaucoup de modestie, d’avoir des rapports privilégiés avec les producteurs depuis très longtemps. Il y a une confiance mutuelle qui s’installe. On est face à un événement exceptionnel, on prend des mesures exceptionnelles "d'amitié" et on se fait confiance pour se dire "c’est possible" ou "c’est pas possible" et tout le monde prend ses responsabilités.

En terme de tarifs prévoyez-vous d’augmenter les prix pour compenser les pertes de l’année dernière ?

Non absolument pas. Compte tenu de ce que je viens de vous dire : les liens que nous avons avec les artistes qui comprennent la situation, et qui ne demandent pas des indemnités. Nous restons sur les même prix que l'année passée (22 euros en prévente, 26 euros ensuite). Quant à la programmation, qui doit être révélée ce vendredi à la mi-journée, elle devrait être un mix entre ce qui était prévu l’année dernière lors de l’édition annulée et des artistes nouveaux