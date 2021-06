La nouvelle éco : à Brienon-sur-Armançon, le Théâtre Perché reprend sa programmation avec deux spectacles

Les bénévoles du Théâtre Perché de Brienon-sur-Armançon (Yonne) n'ont qu'une hâte, reprendre du service. La date arrive puisque dès la semaine prochaine, la programmation redémarre avec deux spectacles annonce Catherine Chelihi, la présidente de l'Association Théâtre Perché.

Deux spectacles sont donc prévus la semaine prochaine. Il marque le début de votre saison, mais aussi sa fin ?

Oui, c'est une petite reprise puisque le théâtre est toujours fermé l'été. La véritable reprise se fera le 25 septembre avec un spectacle reporté les nous avons donc programmé un report reporté. Les 11 et 12 juin, nous accueillerons Jean-Claude Duquesnoit dans son spectacle "Aime le mot dit". Un spectacle avec un humour très second degré. On a trouvé que c'était bien pour ouvrir la saison. L'année a été très calme. On a pu organiser deux spectacles en septembre 2020 et un autre en octobre. Et puis plus rien. On a adopté la politique du pas à pas qui n'est pas la plus simple. C'est-à-dire qu'on a annulé au fur et à mesure tout en prévenant les artistes suffisamment tôt.

Cette année quasi blanche met-elle le théâtre en difficulté financière ?

Nous sommes déjà une association de bénévoles, donc nous n'avons pas de salariés. Le problème est de savoir comment le public va réagir, s'il va revenir. C'est vrai que c'est très long pour fidéliser un public. De plus, avec le protocole sanitaire, les jauges sont limitées actuellement. Jusqu'au 9 juin, à peu près 35 personnes, dont les artistes et les bénévoles dans la salle compris, sont autorisées. À partir du 9 septembre, on devrait respecter une jauge de 65 %, ce qui nous permet de monter à 60 personnes maximum avec le respect des gestes sanitaires. Si le public est tiède, cela risque donc d'être difficile.

Votre programmation pour la saison 2021 est-elle prête ?

Elle est pratiquement terminée. Nous sommes en train de caler les dates avec les artistes, qui sont ceux qui n'ont pas pu se produire la saison dernière. La rentrée sera lancée le 25 septembre avec un concert de Jean-Michel Piton qui viendra chanter Bernard Dimey. Nous avons ensuite un gros spectacle, organisé à la salle des fêtes le 24 octobre avec Isabelle Aubret.