La nouvelle éco : à Grenoble, un DJ lance "Kulture Gre" une gamme de vêtements "made in Grenoble"

Il est né à Grenoble et fait de la musique sous le nom de "DJ Mityk" depuis 1999. Privé de son activité artistique, Mehdi Benchabane se lance dans le prêt à porter avec des inscriptions en référence à la culture grenobloise.

Comment vous est venue l’idée, alors que vous êtes DJ, de vous lancer dans le prêt-à-porter ?

Alors c’est vrai que ce n’est pas commun. L’idée est venu de la création de mon site web pour mon activité de DJ, un site qui allait me faciliter les réservations au niveau de la musique, pour caler mes dates et trouver des clients. Je m’étais dit que j’allais créer aussi une petite partie de merchandising comme beaucoup d’artistes. Et puis finalement j'ai trouvé l’idée pas top de mettre mon nom de scène en gros sur un pull ou un T-shirt, et c’est à ce moment-là que l’idée a germée. Puisque à Grenoble on a quand même un certain langage un certain argot un certain jargon, "Maramé", "Tchoukar", "Narvalo", je me suis dit pourquoi pas le mettre. sur des T-shirts, des chaussettes des écharpes etc. etc...

Alors qu’est-ce qu’on lit du coup sur vos T-shirts ?

On lit beaucoup de choses. Tous ces mots dont on a parlé. Alors c’est sur que si on n'habite pas à Grenoble on ne comprend pas tout mais ce n’est pas grave et puis j’ai aussi voulu rajouter une dimension historique, culturelle. C’est pour ça que j’ai mis Cularo, Gratianopolis, les anciens noms de Grenoble. J’ai voulu allier l’urbain à l’historique. L’idée c’était de faire une partie plus culturelle et de faire découvrir aux grenoblois non seulement l'époque actuelle avec ses codes, la culture urbaine, mais aussi un peu plus historique.

Est-ce que ça fonctionne ?

Oui ça marche, on a des retours qui sont assez intéressants pour le moment. La marque est créée depuis janvier donc c’est encore tout récent mais l’idée plaît bien j’ai l’impression. Les grenoblois sont quand même attachés à cette culture qui leur est propre, j’ai l’impression que c’est assez intéressant à ce niveau-là.

Pour l’instant comment ça fonctionne ?

Alors pour l’instant on est uniquement sur une vente avec notre site Internet. L’idée à terme ce serait de pouvoir développer du "clic and collect" dans des boutiques grenobloises dans un premier temps.

