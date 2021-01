La nouvelle éco : à la librairie Baume de Montélimar, un bon mois de décembre

Les libraires fermées pendant le confinement ont du s'adapter. Notamment grâce au click and collect. Pour certains, les fêtes de fin d'année ont permis de compenser les pertes.

Un mois de vente sans interruption...François Veyrié, gérant de la nouvelle librairie baume à Montélimar ne cache pas sa joie en ce début d'année. Il vient d'enregistrer faire un mois de décembre record. Les ventes ont explosé. Quand la librairie réalise d'habitude son chiffre des fêtes de fin d'année du 15 au 24 décembre, cette fois les ventes ont démarré le 28 novembre et ça ne s'est pas arrêté. Cette situation a même permis de rattraper le retard des 11 semaines de fermeture. La mise en place du "click and collect" a aussi permis d'attirer une nouvelle clientèle, plus jeune, adepte d'Amazon ou de la FNAC mais qui commande désormais dans cette librairie indépendante.

François Veyrié était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

