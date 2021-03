La nouvelle éco : à Nancy, l'application Henoo propose de découvrir et partager l'histoire et le patrimoine

On s'intéresse dans la nouvelle éco à l'application mobile Henoo lancée par six étudiants lorrains. Elle va proposer de découvrir des faits historiques sur ce qui nous entoure et de les partager.

Une application pour smartphone pour visiter une ville et partager des anecdotes historiques, c’est le principe de l’application Henoo, développée en ce moment par de jeunes informaticiens lorrains. Une version test doit sortir en avril avant un déploiement cet été.

Un projet né d'une frustration explique l'un des concepteurs, Pierre Thenot :

"On est six amis étudiants, issus du bassin lorrain, tous curieux. Lorsqu'on se baladait dans la rue, on était souvent frustrés de ne pas avoir l'histoire de la fontaine, de ne pas savoir pourquoi elle a cette forme, pourquoi on trouve telle statue. Alors nous nous sommes lancés."

Des contenus proposés par les internautes

Il reste malgré tout à proposer des contenus. Pour cela, Henoo dispose d'une communauté Facebook importante baptisée "Partage ta culture" où l'on raconte des anecdotes. Henoo, soutenu par Grand Nancy Innovation et le pôle entreprenariat étudiant de Lorraine, récupère aussi des informations rendues disponibles par l'Etat et les offices de tourisme.

En proposant une découverte en solo, l'application ne risque-t-elle pas de faire du tort aux guides-conférenciers qui proposent des visites ? La réponse est non, selon Pierre Thenot :

"On n'est pas là pour les remplacer mais les accompagner et travailler avec eux. Ce sont des anecdotes que l'on regroupe mais si vous en voulez plus, on vous redirige vers des guides, des offices de tourisme."

Pierre Thenot convaincu qu'avec la crise sanitaire et les difficultés de mettre en place des voyages organisés, l'application a un sens. Il espère aussi participer à la relance des activités culturelles quand ce sera possible.

