La nouvelle éco : à Nancy, le succès des concerts en plein air

A Nancy, l'Autre Canal et le Nancy Jazz Pulsations ont fait le choix d'organiser des concerts en plein air pour faire face à la crise du Covid. Et le succès est au rendez-vous.

Est-ce la formule gagnante pour continuer à organiser des festivals malgré la crise du Covid et les règles sanitaires ? C'est en tout cas une formule qui a trouvé un certain succès : les concerts en plein air. Avec la crise du Covid, la salle de l'Autre Canal à Nancy et le Nancy Jazz Pulsations ont décidé d'organiser des spectacles à l'air libre en septembre et octobre. Et le public est clairement au rendez vous.

Que restera-t-il ?

12.000 personnes en quatre jours au parc de la Pépinière, c'est le bilan du NJP dans ce format collector avec une scène plus petite que celle du chapiteau et un public sans abri au dessus de la tête, assis et masqué pendant les concerts. Un succès difficile à prévoir pour Thibaud Rolland, le directeur du festival :

"On ne savait pas où on allait. Les ventes étaient plutôt rassurantes avant l'événement. On savait que les gens allaient se décider avec la météo. Quand samedi, les gens ont vu le soleil, on a eu une belle rotation du public."

Que restera-t-il de cette édition spéciale ? Difficile à dire. Le bilan sera fait une fois le NJP terminé.

Le retour d'expérience a déjà eu lieu à quelques encablures de là, à l'Autre canal, qui a organisé en septembre "l'été indien" . Un mois de concerts en extérieur et 9.000 spectateurs. S'il n'est pas question de jouer dehors en plein hiver, le directeur Henri Didonna songe à sortir la scène au printemps :

"S'il n'y a pas d'évolutions sur les conditions sanitaires d'accueil, on préférera attaquer au printemps avec une partie en extérieur. Le Lorrain ne craint pas le froid. Le seul frein, ça peut être la pluie. On annulera une fois de temps en temps. Peut-être qu'à un moment, des artistes bougeront aussi à force de ne pas pouvoir tourner et seront prêts à trouver d'autres formules."

L'Autre Canal qui discute avec des artistes pour des formules inédites pas centrées seulement autour du concert. Avec aussi au coeur de la question, le sujet des tarifs. Ces concerts ont aussi bien fonctionné grâce à des prix attractifs : 5 euros à l'Autre canal, 7 à 12 euros pour le NJP.