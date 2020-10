La nouvelle éco : à Nancy, les organisateurs du NJP n'avaient "pas envie de baisser les bras"

Focus ce jeudi sur la 47e édition de Nancy Jazz Pulsations. Le festival s'est ouvert ce mercredi à la salle Poirel avec André Manoukian. Premiers concerts à la Pépinière ce jeudi avec notamment Ben L'oncle Soul sur la scène du Dôme, principale scène en plein air de ce NJP touché par les mesures sanitaires. Pas de chapiteau ni de Magic Mirror, peu de têtes d'affiches pourtant le festival est là. Entretien avec Justine Loubette, la directrice adjointe du NJP.

Pourquoi l'organiser malgré tout ?

Parce qu'on ne pouvait pas ne rien faire, on n'avait pas envie de rien faire et pas envie de baisser les bras. Pourquoi faire ce métier si c'est pour faire des concerts assis ? des concerts masqués ? On se l'est dit au début peut-être mais on pensait peut-être tous que ça n'allait pas durer aussi longtemps. Ca va peut-être durer encore un peu et l'idée c'est qu'on peut le faire quand même et on voit que tout le monde est heureux, tout le monde a envie. Quand on voit les encouragements, les félicitations; on est fiers de se battre et de pouvoir le faire là aujourd'hui.

Sur le plan budgétaire, vous avez réussi à boucler ?

C'est un budget qui a été imaginé, revu différemment. L'idée était que le festival aurait pu être annulé aujourd'hui donc l'idée c'était de ne pas engager trop de frais. Toutes les infrastructures, les tentes, le Magic Mirror, sont des frais très importants qu'on aurait dû payer en cas d'annulation tardive. Là, on a moins de frais, c'était aussi une des contraintes. Nos partenaires nous soutiennent. L'équilibre est à peu près retrouvé. On espère aussi que le public sera là pour nous soutenir, prouver aussi que NJP ça fait partie aussi de leur automne et de leur vie à Nancy.

L'enjeu, c'était aussi de donner du travail aux techniciens, aux gens qui vivent des spectacles dans la région ?

Oui, il y a ça aussi même si pour les intermittents on parle aussi de cette année blanche. C'est une petite famille quand même le NJP et c'est vrai que tout le monde est heureux de pouvoir revenir sur cet événement, que ce soit à l'Autre Canal, à la pépinière, dans les salles. On a été en contact régulier avec nos prestataires, nos équipes de salariés, de bénévoles. On les a tenus au courant des avancées et on recevait à chaque fois énormément d'encouragements.