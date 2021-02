La nouvelle éco : à Perpignan, le Stadium Five Center attend la fin des arrêts de jeu

Privés d'activités à cause de l'épidémie de Covid, les centres de foot en salle de Perpignan rongent leur frein et attendent avec impatience le retour des joueurs sur les gazons artificiels.

"C'est vrai que c'est un peu tristounet..." Rémy Berthaume, le gérant du Stadium Five Center est au chômage partiel depuis la fermeture totale des gymnases et des salles de sports. Il pouvait accueillir des enfants jusqu'en décembre mais c'est désormais terminé. Plus de matchs de football en salle à cinq contre cinq. "On arrive malgré tout à conserver un lien avec les habitués via les réseaux sociaux ou le téléphone. C'est parfois très touchant. Le foot en salle c'est du lien social, c'est un moment convivial pour faire du sport et s'amuser. Et en ce moment ça manque".

En attendant des jours meilleurs, la salle anticipe sa réouverture. "On profite de cette période pour faire ce qu'on a pas le temps de faire en temps normal : des réparations ou l'entretien des terrains et des locaux". Reste à passer ce cap difficile. "On a l'impression que le Covid nous a volé une année. Les temps sont durs mais je pense qu'on va s'en remettre. On a des aides et même si elles ne sont pas toujours suffisantes je reste optimiste. On y arrivera".

L'interview de Rémy Berthaume est à réécouter ici.