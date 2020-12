La nouvelle éco : à Perpignan, lever de rideau en vue au théâtre de l'Archipel

Après une mise en sommeil de plus d'un mois et demi, le théâtre de l'Archipel se prépare à accueillir à nouveau des comédiens et des spectateurs à Perpignan. Les 18 et 19 décembre prochains ils pourront assister à la pièce La Fabuleuse Histoire d'Edmond Rostand. Les uniques représentations de cette fin d'année 2020. "Ça fait énormément de bien de pouvoir se projeter, on est très heureux" sourit Jackie Surjus, la directrice-adjointe. "On a vraiment le sentiment de revivre ! C'est reparti !"

Reste à savoir si le public répondra présent dans un contexte sanitaire toujours très tendu. "On va tout faire pour qu'il soit au rendez vous. Il y a évidemment encore beaucoup de place à disposition" pour les spectacles de décembre et de janvier. D'ailleurs les billetteries "physiques" ont rouvert ce mardi au théâtre ainsi qu'au Médiator. Les horaires des représentations ont également été adaptés pour respecter le couvre-feu. Ainsi, les spectacles débuteront à 19h ou 18h30 pour que les spectateurs puissent sortir à 21h.

Le théâtre de l'Archipel renoue donc avec les représentations au terme d'une année chaotique marquée par deux confinements. Un ralentissement de l'activité qui a eu pour conséquence mécanique une baisse des dépenses et une économie de l'ordre de 350.000 euros. Le dispositif de chômage partiel à quant à lui permis de payer les compagnies qui n'ont pas pu se produire sur scène. "C'était très important d'être solidaire pendant cette période" explique Jackie Surjus.