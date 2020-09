La nouvelle éco : à Quimper, l'éditeur de jeux de société Bombyx a doublé ses ventes après le confinement

Le confinement a été plutôt positif pour le monde du jeu de société. Les Français se sont retrouvés ensemble à la maison et ont dû trouver de nouveaux moyens de s'occuper. Pour l'éditeur de jeux de société basé à Quimper, Bombyx, l'après-confinement a été plutôt fructueux. "On a doublé nos ventes sur les mois de juillet et août", explique Juliette Schreiner, responsable de la communication chez Bombyx, "pendant l'été, c'est aussi un moment de vacances, entre amis et en famille, c'est comme ça qu'on explique l'engouement."

Très présents sur les réseaux

Un succès qui peut également s'expliquer par les efforts produits sur les réseaux sociaux. L'éditeur a proposé pendant le confinement un jeu en "print and play". Il s'agit d'une version prototype du jeu "Codex" en PDF, sans les illustrations et son habillage. Les internautes pouvaient imprimer le fichier et ses règles pour y jouer à la maison. La version définitive doit sortir en physique en fin d'année.

"Etant donné que nous ne pouvions pas sortir de jeu, on a essayé d'occuper l'espace avec ce concept. On a également partagé aux gens ce qu'on faisait, nos projets, leurs avancées. C'est tout de même une grosse fin d'année qui se profile avec 4 jeux qui doivent sortir", démontre Juliette Schreiner. Parmi eux, Codex, Lueur ou encore Humanity.