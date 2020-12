La Nouvelle Éco : à Vatan, La Pratique accueille les artistes mais pas le public...rendez-vous en 2021 !

Installée depuis 2011 dans un ancien chai dans le bourg de Vatan, La Pratique est un lieu multiculturel qui accueille tout au long des artistes pour des résidences longues de quinze jours à un mois qui se concluent habituellement par une rencontre avec le public. “L’idée est d’offrir du temps et de l’espace à des artistes de façon paritaire, que ce soit un lieu de recherche et d’expérimentation”, explique Cécile Loyer, la directrice artistique, elle-même à la tête d’une compagnie. En 2016, la Pratique a été reconnu “atelier de fabrique artistique” par l’État et bénéficie à ce titre d’une subvention.

Continuer à être au travail

L’année 2020 aura été évidement mouvementée. Suite à la fermeture du lieu au printemps, une partie des résidences a été reportée à l’automne avec la solution d’une durée réduite à une semaine pour tous. Quatorze compagnies ont ainsi été accueillies entre fin août et fin décembre. “On ne sait pas quand les théâtres vont rouvrir. Les compagnies ne savent pas quand elles vont pouvoir vendre leurs spectacles. Dans ce contexte, il est important pour elles de pouvoir continuer à être au travail.”

Pas de spectacle ce soir

En juin, Cécile Loyer avait dû se résoudre à annuler la troisième édition du festival "En pratiques" qui se tient tous les deux ans. Il est reporté en 2021. Ce 18 décembre, elle avait quelque espoir de rouvrir les portes au public à l’occasion de la fin de la résidence de la compagnie Marinette Dozeville mais le gouvernement a prolongé la fermeture de tous les lieux culturels.

Les retrouvailles avec le public attendront 2021. “Je pense que les gens seront contents de revenir mais il va falloir aller les chercher, les remotiver, ce n’est jamais gagné”, reconnaît Cécile Loyer. Les trois personnes qui gèrent le lieu, Zélia Pinault, Alexandru Marginean et elle-même ont mis à profit ces derniers mois pour monter des dossiers dans le but d’obtenir des moyens supplémentaires pour renforcer l’équipe et développer de nouvelles actions. À partir du 15 mars, après la pause hivernale, La Pratique accueillera de nouvelles compagnies en résidence.