La Nouvelle Eco : Accordéoniste-musicothérapeute privé de concert, il joue en visio pour les EHPAD et hôpitaux

Depuis le mois de mars, les bals, les événements des comités des fêtes et comités d'entreprises s'annulent les uns après les autres. Accordéoniste installé dans les Ardennes, Bernard Bojanek n'a "plus de travail jusqu'au 31 décembre".

Les directeurs de maisons de retraite, où Bernard va régulièrement jouer ont également annulé ses contrats en raison des conditions sanitaires à respecter. La dernière fois qu'il a joué en EHPAD, c'était depuis le parking.

Or le contact avec les personnes fragiles lui tient particulièrement à coeur. Elevé dans une famille de musiciens, parrainé par André Verchuren, Bernard Bojanek a écumé les bals, les orchestres, les plateaux télé, de Jacques Martin à Pascal Sevran, avant de découvrir la musicothérapie.

Bernard Bojanek, l'accordéoniste qui soulage malades et résidents d'EHPAD Copier

De la variété à l'aide aux personnes fragiles ou malades

D'abord à la fin des années 80, en tant que visiteur hospitalier à Rethel, puis auprès de sa maman qui perd la parole en 2012 suite à un accident vasculaire cérébral, il se rend compte que la musique fait plus encore qu'adoucir les moeurs.

La musique éveillait les patients à l'hôpital. C'était des mouvements de doigts, un oeil qui s'ouvrait, des stimulis de lèvres" - Bernard Bojanek

Avec sa maman privée de paroles, il parvient, en 3 ans, grâce à la musique et la chanson, à lui faire formuler des onomatopées d'abord, puis des textes complets. "Sans la musique, il n'y avait plus de relations. Par la musique, on a réussi à retisser le lien". Il répétera l'expérience avec succès avec la maman d'un ami, elle aussi muette, et qui finira par chanter au téléphone avec Bernard, le jour de Noël 2018.

La musicothérapie à distance

Fort de ces succès, Bernard se forme à la musicothérapie et obtient le diplôme en mars 2020. Le confinement l'empêche de démarrer sa nouvelle carrière comme il l'entend. Alors il s'adapte. Par téléphone, il accompagne au jour le jour, 9 résidents d'EHPAD. La musique leur apporte un réconfort moral en faisant sortir les souffrances, les émotions mais elle offre aussi des bienfaits physiques. "Quand on bouge son corps, en rythme, quand on se déhanche, on développe sa motricité", explique Bernard.

Pour atteindre son nouveau public de personnes âgées en établissement et de patients hospitalisés en cette période où les contacts sont limités, Bernard Bojanek a investi dans une caméra afin de proposer des séances en appel vidéo. Mais il peine à trouver preneur et s'en trouve déçu. "Il faut essayer, même dans la complication, de ne pas oublier les anciens, de leur apporter ce dont ils ont besoin, la magie de Noël, le chant, les interactions. On ne pourra faire ça qu'à travers l'écran mais c'est la seule possibilité".

Bernard Bojanek est joignable au 06 84 53 14 45 ou par mail, music.bojanek.b@wanadoo.fr.