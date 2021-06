La nouvelle éco : Appoigny Fitness dans les starting blocks avant la réouverture

Après sept mois de fermeture, c'est la délivrance pour les salles de sports. Elles vont rouvrir à partir de demain 9 juin avec l'obligation de mettre en place un protocole sanitaire très strict. Toute une organisation est en train de se mettre en place comme à Appoigny Fitness, une salle qui propose des cours collectifs ou individuels et qui compte habituellement autour de 350 adhérents. Sébastien Lalandre est le gérant.

Après dix mois de fermeture, quel est l'état d'esprit à 24 heures de la réouverture ?

Nous sommes gonflés à bloc, on attend ça depuis sept mois maintenant. On ne va pas dire qu'on compte les heures, mais si un peu.

Vous avez du mettre en place un dispositif particulier. Quels ont été les choix que vous avez fait ?

Nous appliquons les mêmes consignes de reprise que celles fixées lors du premier déconfinement de juin l'année dernière. C'est à dire, comme un peu toutes les structures qui reçoivent du public, mise à disposition de gel hydroalcoolique et de virucide pour nettoyer les machines et le matériel. Nous allons aussi veiller à la distanciation des adhérents que ce soit en cours collectifs ou en musculation. Donc, on a reproduit ce qu'on avait mis en place l'année dernière en essayant d'optimiser un petit peu les problèmes d'espace. Car le nerf de la guerre est de rationaliser au milieu l'espace pour accueillir le maximum de personnes dans le respect des normes sanitaires . Sinon c'est compliqué pour une structure de fonctionner et surtout d'être rentable avec des jauges incomplètes. Par exemple, on a essayé de trouver des astuces pour arriver à déplacer les machines de manière à pouvoir gagner de l'espace sans supprimer des postes de travail. Même chose au niveau des cours collectifs.

Est ce que vous allez récupérer tous vos adhérents? Ou est ce que vous en avez perdu un petit peu dans ces mois et ces mois de fermeture ?

Là, ça va être la grande surprise de la reprise. On a perdu un petit peu de monde l'année dernière. Sur le premier confinement, qui avait été compensé par des nouveaux arrivants. Donc, quand on a fermé au mois d'octobre, on était plutôt content parce qu'on était sur la même dynamique de fréquentation, malgré les contraintes. On avait eu une bonne dynamique d'inscription et de fréquentation. Les gens venaient régulièrement comme avant. Là, maintenant, le temps de fermeture est beaucoup plus long puisque nous avons fermé sept mois. C'est beaucoup plus long. Heureusement nous avons réussi à maintenir un lien au travers de vidéos sur la page Facebook de la salle, nous avons aussi envoyé régulièrement des emails aux adhérents qui ont porté leurs fruits. Nous sommes donc impatient de reprendre. Je pense qu'on devrait redémarrer assez doucement et que nous allons monter en puissance au fil des mois. Traditionnellement, juin, juillet, août, ne sont pas des mois favorables parce que les gens préfèrent être dehors. Ils ont raison, mais je pense que ça devrait repartir dès septembre.