La nouvelle éco : au Méga-Castillet de Perpignan, une salle dernier cri pour "ressentir" votre film

C'est une première en France. La salle numéro 10 du complexe Méga-Castillet à Perpignan devient la première à s'équiper de la technologie américaine MX4D. Grace à celle-ci, les spectateurs pourront utiliser quatre de leurs cinq sens devant le film. La vue et l'ouïe bien sûr avec un son Dolby et une grande qualité d'image, mais aussi le toucher avec des sièges vibrants, la production de pluie, de souffle ou de brouillard, mais aussi l'odorat avec la diffusion d'odeurs. Tous ces effets spéciaux étant bien entendu synchronisés avec l'action du long-métrage.

"Ça transforme réellement la séance de film en animation de parc d'attraction" jubile Frédéric Moya, le directeur du Méga-Castillet. "Il y aura un catalogue de films assez large qui pourra s'adapter à cette technologie". Il s'agira évidemment de films d'action à grand spectacle. "Wonder Woman, Top Gun, Kong vs Godzilla... tous ces films là seront visibles dans cette salle". Un spectacle qui aura un coût : la place sera plus chère qu'une place classique. "Je pense que le prix ne sera pas un frein pour le public" prédit Frédéric Moya. "Je pense vraiment que les gens auront envie de revenir dans nos salles pour ce genre de nouveautés et pour vivre ce genre d'expériences".

Reste à avoir une date de réouverture pour les cinémas. Aujourd'hui ce n'est pas pour demain.

L'interview de Frédéric Moya est à réécouter ici.