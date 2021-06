La nouvelle éco : Auxerrexpo relance ses événements et spectacles dès cet été

Le retour à une vie plus normale s'organise, avec notamment des événements, et ça fait le bonheur des organisateurs. Comme à Auxerrexpo, le site reprend du service après plusieurs mois sans activité. Les projets fusent assure son responsable Sébastien Fuentes.

Vous recommencer à organiser des événements, on imagine que c'est un soulagement après une année très compliquée?

Oui, effectivement, c'est un vrai soulagement. L'année a été difficile. On a été en activité très partielle depuis mars 2020, avec une perte de chiffre d'affaires de 70 %. On estime également une baisse du chiffre de 50 % en 2021. Toute l'entreprise est donc en ébullition en ce moment. C'est un vrai bonheur de reprendre une activité.

Auxerrexpo a été un acteur durant cette crise sanitaire ?

Oui, effectivement, on accueille depuis le mois de mars un centre de vaccination temporaire qui vaccine toutes les semaines. Là, on doit être à pas moins de 25 000 doses injectées à Auxerrexpo. Donc, on participe à l'effort collectif pour que l'on puisse sortir de cette crise sanitaire le plus rapidement possible.

Cette sortie de crise, elle va ressembler à quoi ?

Là, on a beaucoup de choses dans nos têtes et dans nos poches. Donc, on va reprendre nos événements grand public à partir du 28 août avec l'organisation de "la nuit de la déconfine". C'est une soirée qui porte bien son nom puisque l'idée est de se retrouver sur le thème de l'humour et de la musique, avec un plateau d'artistes comme Kamini, le spectacle d'Alexandre Pesle, le spectacle de Benoît Joubert et Gil Alma, ou encore d'Hervé Dipari de Pervertis Paris. Il y a beaucoup d'artistes qui vont venir sur scène pour cinq heures de spectacle, de show ou pour refaire la fête ensemble plus amplement. La billetterie en ligne est ouverte sur le site Auxerrexpo.

Avec le retour de ces événements, comment envisagez-vous les semaines à venir ?

Là, on est vraiment en phase de préparation. Les événements en public ne sont pas pour tout de suite. Il y a quand même pas mal de semaines et de mois de préparation pour sortir un événement. On a aussi des événements d'entreprise, on a des réunions d'entreprises, des congrès et des concours qui vont se faire pendant cette période estivale. Là, le protocole sanitaire qui a été établi est plutôt assez simple à mettre en place, on est bien rodé. On a de la chance de passer à travers les gouttes pour le pass sanitaire, puisqu'il ne sera pas exigé à l'entrée de nos événements.