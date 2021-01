La Nouvelle Eco : avec l'appli "Rocambole", un jeune Amiénois veut faciliter la lecture

L'Amiénois François Delporte est le cofondateur et directeur général de Rocambole. Cette application mobile, lancée en 2019 propose des récits à lire sous forme de courtes séries. Elle compte actuellement 30 000 abonnés.

Née en 2019, l'application numérique "Rocambole" propose des mini séries littéraires découpées en épisodes, un peu comme des chapitres. L'Amiénois François Delporte fait partie des cofondateurs de cette appli qui met en avant des formats courts et inédits d'histoires à lire en peu de temps, le temps d'un trajet de bus par exemple.

Histoires inédites

Ces histoires sont écrites par des auteurs, mais aussi des scénaristes du cinéma ou de la télévision. D'abord en version gratuite pendant le premier confinement, Rocambole a vu sa croissance multipliée par cinq à cette période. Actuellement, les abonnés peuvent payer 3,99 euros par mois ou 39,99 par an.

Un abonnement qui finance en partie un modèle économique en pleine diversification. "Nous proposons depuis quelques semaines du série as a service c'est à dire qu'on permet à des marques de créer leurs propres histoires. Et nous sommes également en train de développer une passerelle audiovisuelle pour proposer à des distributeurs d'acheter nos séries et d'en faire par exemple des films", explique François Delporte.