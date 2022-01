La nouvelle éco : bilan positif pour l'année 2021 du château de Chantilly

C'est l'un des sites culturels les plus emblématiques de Picardie. Le château de Chantilly dans l'Oise. Et après une année 2020 compliquée au niveau de la fréquentation à cause de la crise sanitaire et des confinements, en 2021 le château à repris des couleurs.

Malgré une fermeture jusqu'au 19 mai. Les chiffres de fréquentation du château de Chantilly sont positifs. "On arrive à 288 000 visiteurs accueillis en 2021", explique Fériel Fodil, l'administratrice générale du domaine de Chantilly. "C'est 36% de plus qu'en 2020. C'est une belle performance, notamment sur la 4ème trimestre ou on est plus 14% par rapport à 2019 !"

Car sur la dernière partie de l'année les équipes du château n'ont pas chômées : exposition sur la porcelaine au 18ème siècle, spectacle équestre, un son et lumière au mois de septembre ou encore des journées des plantes sans oublier les animations de Noël et d'Halloween. Alors certes, la fréquentation n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant crise. On est loin des 430 000 visiteurs enregistrés en 2019. Mais le public revient : "Ca montre l'appétence des visiteurs pour les lieux patrimoniaux comme le château de Chantilly. C'est de bonne augure pour 2022. C'est très important de faire admirer aux visiteurs la deuxième collection d'œuvres classiques après le Louvre", se réjouit Fériel Fodil.

Des ambitions pour 2022

Le programme sera donc chargé en 2022. Avec notamment les 200 ans de la naissance du Duc d'Aumale, fils de Louis Philippe qui avait légué à l'Institut de France le château en 1897. Mais aussi les journées des plantes au mois de mai et un nouveau son et lumière. Il fallait être ambitieux selon Feriel Fodil : "La programmation a été élaborer de sorte qu'elle puisse permettre à tous types de visiteurs de trouver son bonheur dans tous les évènements de l'année et on s'adaptera à la crise si elle perdure. Mais pour l'instant la programmation ne tient pas compte des aléas de la crise. On annulera si il le faut, on reportera mais pour l'instant on reste sur une programmation qui est classique pour une année pré ou post-Covid."

Chantilly c'est aussi des tournages. Comme celui du concert du nouvel an sur France 2 le 31 décembre. Mais aussi celui d'un épisode de Secret d'Histoire avec Stéphane Bern sur le duc de Guise, assassiné en 1588 en pleine guerre de religion. Diffusion prévue au mois de mars sur France 3.