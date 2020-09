La nouvelle éco : ce Breton vit de sa passion, jouer aux jeux vidéo

Théo Reunbot, alias Rivenzi, originaire du Finistère, joue aux jeux vidéo en direct sur la plateforme de streaming Twitch presque tous les jours en cette rentrée 2020. Depuis plus d'un an, cet auto-entrepreneur vit de sa passion ; et le confinement a donné un bon coup de boost à l'audience.

Cela fait trois ans que Théo, originaire de Plouhinec dans le Cap Sizun, s'est lancé dans le milieu du jeu vidéo entre commentaire de compétition esport, présentation d'émissions et streaming. En cette rentrée de septembre 2020, il s'investit beaucoup dans sa chaîne sur le site internet Twitch.

Pendant le confinement, le nombre de spectateurs a littéralement explosé. C'est de l'ordre de plus de 50%."

- Thé Reunbot, streameur et présentateur dans le milieu du jeu vidéo

Après le confinement, l'audience a baissé mais en restant à des niveaux plus élevés qu'avant. "L'été a été plus calme. Ensuite on est revenu à une moyenne plus basse que pendant le confinement mais qui reste bien plus haute que ce qu'il pouvait y avoir avant mars", assure le Breton de 25 ans.