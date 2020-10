La nouvelle éco : Cielopolis, un projet de parc à thème sur le ciel à Valdrôme

Le projet Cielopolis a pour objectif de re-dynamiser la station Valdrôme avec la création en 2023, d'un parc culturel et scientifique sur le ciel, destiné au grand public.

C'est un changement d'activité intergalactique.

L'ancienne station de ski Valdrôme est en passe de devenir le premier parc à thème de France dédié au ciel et à l'astronomie. Le domaine fermé l'hiver depuis 2015, à la suite d'une décision du Conseil départemental de la Drôme, est exclusivement ouvert sur la période estivale et propose des activités de nature (VTT, Tir à l'arc, Tyrolienne, etc.). En 2023, l'activité de la station pourrait bien repartir avec une ouverture pendant 8 mois de l'année. L'association Cielopolis a déposé en 2017 un projet de création de parc culturel sur le ciel, qui a été validé par Marie-Pierre Mouton, présidente du Département de la Drôme.

L'objectif de créer 5 emplois

Les différentes finalités restent encore à définir pour ce projet toujours au stade d'étude, mais le parc pourrait contenir un observatoire, un planétarium et des ateliers éducatifs. Si l'étude de Cielopolis prend autant de temps, c'est parce qu'il y a une vraie envie de la part des adhérents d'en faire un outil de développement de la station. A long terme, le parc pourrait créer cinq emplois.

Les notions scientifiques, écologiques et artistiques sont au cœur du projet. Alain Livache, président de l'association, aime parler de "transversalité" entre la philosophie et l'astronomie. Le parc sera comme un laboratoire, accessible à tous.

Un site unique en France

Cette idée de parc culturel sur le ciel a un véritable sens à Valdrôme. Depuis la fin des années 1990, la station accueille tous les ans au mois d'août, les rencontres Astrociel organisées par la Société astronomique de France. La station est d'ailleurs reconnue par les professionnels et passionnés d’astronomie comme un des meilleurs lieux d'observation de l'hexagone.

