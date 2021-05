La Nouvelle Eco : Les musées bordelais s'organisent pour la réouverture du 19 mai prochain

Les responsables des musées bordelais sont unanimes : la date du 19 mai est un soulagement. Les tableaux qui dorment dans des salles vides depuis la fin du mois d'octobre vont enfin pouvoir rencontrer leur public. C'est notamment le cas de la dernière exposition du musée des Beaux Arts de Bordeaux : L'année britannique, qui avait déjà été repourssée d'un an.

La première partie sera accessible au public, dès la réouverture. Quant à la seconde, elle sera disponible mi-juin. Sophie Barthélémy, La directrice du musée, oeuvre déjà pour que sa mise en place soit dans les temps. Les tableaux viennent d'Angleterre, et arriveront cette semaine à Bordeaux. "On voit enfin le bout du tunnel" explique-t-elle.

Les visiteurs appellent déjà pour réserver

Les établissements ont reçu les premiers appels des impatients qui souhaitent réserver leur place pour une visite. Une plateforme en ligne est en train d'être créée pour le musée des Beaux Arts. L'objectif est de mieux gérer l'affluence des personnes, car une jauge sera imposée aux établissements de culture. Celle-ci n'est pas encore définie, ce qui complique la tâche des musées, comme la Cité du vin. Selon son directeur Philippe Massol, le musée n'a pas le temps en quinze jours de créer sa plateforme de réservation.

La cité du vin rouvriera ses portes le 19 mai prochain. © Maxppp - MaxPPP

Philippe Massol ne veut pas créer de longues files d'attente et de l'impatience pour son public. Il devra donc s'organiser la semaine précédent la réouverture pour l'éviter. En attendant, le personnel de la cité du Vin s'est remis au travail : il faut réceptionner les commandes, les répartir et installer les verres de dégustation. "_On voit bien les sourires, les gens ont envie, il y a une attente très forte. Mais il y a aussi une attente de bien faire, et pour cela il faut qu'on ait toutes les données pour nous organise_r", constate le directeur de la cité du Vin.

