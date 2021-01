La nouvelle éco : des concerts virtuels au Médiator de Perpignan en attendant le retour du public

"La situation sanitaire est trop dégradée pour envisager une date de réouverture". Sans surprise, jeudi la ministre de la culture Roselyne Bachelot n'a pas dégagé l'horizon du monde culturel pour les prochaines semaines. "A force on est devenu patients" soupire Julien Bieules, le programmateur de la salle de concert du Médiator à Perpignan. "On s'est habitué à cette période difficile même si c'est très frustrant d'annuler ou de reporter les affiches prévues. Il faut s'adapter. Tout le monde est dans l'inconnu : les salles, les tourneurs, les artistes..."

Malgré cela, la musique n'a pas totalement disparu de la scène du Médiator. Des concerts gratuits sont organisés tous les mardi pendant ce mois de janvier. A défaut d'être dans la salle, le public peut voir et écouter les artistes devant un écran puisque chaque événement est diffusé en direct sur internet. L'opération baptisée Les Éphémères invite plusieurs artistes à s'associer le temps d'une soirée. "L'idée c'est de partager des rendez-vous malgré la fermeture " détaille Julien Bieules. "C'est la suite d'une série de vidéos qu'on avait créé au mois de juin et qui avait bien marché. Les artistes croisent leurs répertoires et cela donne des moments uniques et inédits ! "

Prochain concert "éphémère" au Médiator : mardi 19 janvier à 19h30 avec Ezra Hesper et Yamin Alma accompagnés de Franck Marty et Maëlle Rouifed.