La nouvelle éco : des créneaux étendus pour aller dans les musées de Mulhouse dès le déconfinement du 19 mai

Les musées et lieux culturels de Mulhouse sont fin prêts pour le déconfinement du 19 mai. La mairie annonce qu'elle va étendre les créneaux horaires des musées pour profiter du fait que le couvre feu sera fixé désormais fixé à 21h

Comme Strasbourg, Mulhouse va rouvrir ses musées et ses lieux culturels le 19 mai. C'est ce qu'annonce la mairie de la ville du Haut-Rhin en Alsace.

Pas de gratuité comme à Strasbourg pour Mulhouse, mais des horaires plus larges pour accueillir le plus de monde possible.

"La décision de la gratuité n'a pas été débattue. Mais nous allons faire effort pour prolonger la possibilité de pouvoir visiter le soir les expositions un peu plus longtemps faire en sorte que les gens puissent profiter de leur soirée jusqu'au couvre feu qui sera à 21h" explique la maire de la ville, Michèle Lutz.

Car au 19 mai, le couvre feu sera repoussé un peu plus tard. "Le but, c'est que tout le monde puisse profiter de cette culture que l'on nous avait un tout petit peu confisqué" dit la maire.

Ecoutez l'interview de la maire de Mulhouse Michèle Lutz Copier

"La bonne idée c'est de réserver sa venue, le créneau horaire dans lequel on peut venir, parce qu'évidemment, il faudra respecter des jauges. L'idée c'est de ne frustrer personne et que tout le monde puisse venir. Et effectivement il serait préférable de réserver sa place" dit Michèle Lutz.

"Je dis un grand bravo à tous les directeurs de nos établissements culturels municipaux, car ils ont fait un travail extraordinaire pendant cette période où ils ont maintenu le lien avec les amateurs de culture" conclue la maire qui précise que presque tous les lieux de culture mulhousiens vont rouvrir le 19 mai.