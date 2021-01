La nouvelle éco : deux Limougeauds lancent une plateforme de cours de sport en ligne

Si vous faites partie de ceux qui trépignent à l'idée de retrouver votre salle de sport, Maxime et Thomas Mouret ont une solution alternative pour vous. Ces frères limougeauds, respectivement coach et éducateur sportif, viennent de lancer Moow, une plateforme de streaming en ligne pour suivre des cours de sport.

"Ça va vraiment être un complément par rapport aux salles de sport et aux coachings personnalisés" explique Maxime Mouret. "C'est un format qui permet de s'adapter avec la conjoncture actuelle, d'avoir un petit peu sa salle de sport chez soi tout en gardant le lien avec ses coachs."

Une idée accélérée par la fermeture des salles de sport

Pour l'instant, près de 70 vidéos sont disponibles animées par huit coachs. On peut faire une séance de pilates, de yoga, du cardio, de la boxe ou encore du renforcement musculaire. Si la fermeture prolongée des salles de sport a accéléré la concrétisation de ce projet, l'idée était là bien avant. "À la base c'était pour accompagner les coachings que j'ai actuellement, travailler en autonomie à la maison" explique Maxime Mouret.

Un besoin de faire du sport pendant la crise

L'abonnement pour accéder aux cours est de 12,99 euros par mois. Pour se démarquer vis-à-vis des youtubeurs qui proposent des vidéos de séances de sport gratuites, les deux frères misent tout "sur le professionnalisme des coachs et la spécialisation de chaque coach. On est totalement différent du créneau d'un youtubeur : on ne recherche pas de la vente de produits additionnels. On recherche l'accompagnement et le professionnalisme."

Le sport occupe une partie très importante pour évacuer le stress.

À la fermeture des salles s'ajoute une réelle envie de sport depuis le premier confinement. "On est souvent sollicité, on nous demande des solutions pour faire du sport à la maison. On voit beaucoup de vidéos de personnes qui se mettent au sport donc on a vraiment cette sensation que le sport occupe une partie très importante pour évacuer le stress et maintenir une bonne forme physique et mentale."