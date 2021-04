La nouvelle éco : Dinopedia, le plus grand parc de dinosaures animés de France rouvre à la Grand-Combe

Dinopedia, le parc de dinosaures installé sur le site de Champclauson à la Grand-Combe s’agrandit. Il s'étend désormais sur dix hectares et propose de découvrir une cinquantaine de dinosaures à travers un km et demi de pistes nouvellement créées dans les bois. Ouverture prévue le 1er juin 2021.

Philippe Lopez, le créateur de Dinopedia Parc sur le site de Champclauson près de la Grand-Combe est impatient de rouvrir au public. Et pour ça, il a mis les bouchées doubles en installant de nouveaux dinosaures animés. "On a la chance d'avoir des dinosaures à taille réelle. Ça compte beaucoup car ça permet dans l'imaginaire de se projeter à leur époque. On se sent vraiment tout petit face à un Brachiosaurus de 36 mètres de long. C'est juste hallucinant la taille de ces animaux. Ils sont en plus, animatroniques, c'est à dire qu'ils bougent, ils crient, ils vivent quoi ! "Au total, un peu plus d'une cinquantaine de specimens exposés à travers la forêt. Une cinquantaine d'espèces différentes. "Le T-Rex, le Tricératops, le Brachiosaurus, tous ces animaux qui font partie de notre imaginaire grâce notamment au cinéma."

"Steven Spielberg a inventé une histoire avec Jurassic Park, moi, j'en propose une autre"

On pense bien sûr tout de suite au Jurassic Park de Steven Spielberg. " Moi, j'ai écrit une histoire, qui tient compte de l'environnement, qui tient compte de la forêt fossile qui date du carbonifère , de Champclauson, de nos Cévennes, de notre histoire et cette histoire, elle est contée dans le Parc. Vous rentrez dans le parc , il y a un arbre magique qui va conter l'histoire de Dinopedia. _On va porter haut nos couleurs et notre histoire_."

"Fier de faire revivre ce bassin"

Grâce à ce parc, Philippe Lopez ambitionne de faire revivre le bassin de la Grand-Combe." Contribuer à faire revivre ce bassin qui a été florissant au temps des mines, je suis fier de ça." Une trentaine de personnes vont en effet travailler à Dinopedia Parc. "Les équipes sont en cours de recrutement. Il nous manque encore un chauffeur de petit train". Si les conditions sanitaires le permettent, le plus grand parc de dinosaures animés de France ouvrira le 1er juin 2021. 20.000 visiteurs l'an dernier malgré le confinement. Philippe Lopez espère en attirer le double cette année. "Il me tarde d'ouvrir."