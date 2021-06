La nouvelle éco : DJ Getdown ouvre une école de mixage à Mauguio

La crise sanitaire a endormi tous les dancefloors. Mais en coulisse, les futurs DJ peaufinent leurs sets. Notamment à la Getdown DJ academy de Mauguio.

Créée en novembre 2020, en plein second confinement, cet établissement était une manière de rebondir pour DJ Getdown :

"Je suis DJ depuis plus de 25 ans. Avec la crise sanitaire, j'ai pensé qu'il était temps de me renouveler parce que je me trouvais sans emploi. J'ai donc cherché un moyen de subvenir à mes moyens en enseignant le mix. Je me suis dis que c'était le moment où jamais de créer ma propre école." - DJ Getdown