La nouvelle éco : elle convertit un garage automobile en librairie à Badonviller

C'est un pari osé : celui d'une passionnée de lecture, Aurélie Vo Van Tao, 38 ans. Cette habitante de Badonviller (Meurthe-et-Moselle) a décidé de se reconvertir et de transformer en partie le garage automobile dans lequel elle a travaillé pendant 17 ans en... librairie !

La librairie du Hérisson compte près de 8 000 ouvrages et quelques tables pour boire un café ou un thé. Elle devait ouvrir en mars. Impossible avec le premier confinement. Elle a ouvert le 20 octobre, dix jours seulement avant le deuxième confinement. Et donc la fermeture des lieux.

Aurélie travaille aujourd'hui en prenant des commandes au téléphone ou par mail et ses clients viennent retirer les livres sur place. Aurélie propose aussi de les livrer. Plusieurs commandes par jour et plusieurs ouvrages à chaque fois. Un succès qui l'étonne presque :

C'est une très belle surprise, je n'en attendais pas autant !

Aurélie Vo Van Tao propose quelques 8 000 références dans sa librairie de 60 m2 - Facebook Librairie du Hérisson

"Il y a vraiment un besoin de lecture pendant le confinement et surtout chez nous à la campagne", poursuit la jeune femme. "On sent que les gens n'ont vraiment pas envie de s'ennuyer". Des clients qui ont besoin de conseils de lecture également. Aurélie Vo Van Tao reconnaît que son pari est osé. "Ça a toujours été dans un coin de ma tête, un rêve en quelque sorte. Pourquoi pas essayer ? J'ai besoin de contacts avec les gens, j'avais vraiment envie de faire revivre les bâtiments et d'apporter quelque chose à Badonviller, mon village d'enfance." Même en cette période compliquée, les faits semblent lui donner raison.

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?