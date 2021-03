La nouvelle éco en Bretagne : à Quimper, les cours de guitare ont du succès

Ça groove à l'école de guitare de Steven Lebert. Établie depuis 2017 dans le centre ville de Quimper, l’école a déménagé en janvier dernier au 23 cité de la ruche pour accueillir ses élèves, de plus en plus nombreux. Cette année ils sont 15 nouveaux à s'être laissés tenter par les cours de guitare. Dans ses nouveaux locaux, Steven a aménagé une salle d'audition, de cours et de concert... De quoi accueillir les 100 élèves de l'école. "On s'est retrouvé avec des gens qui se sont mis à faire de la guitare pendant le premier confinement, car ils avaient plus de temps. Ils ont commencé en autodidacte et aujourd’hui font appel à nous pour approfondir et se perfectionner", explique Steven Lebert.

Un succès qui fait du bien en pleine crise sanitaire

Pour l'aider à assurer les cours, Steven a dû recruter Quentin Cuillandre, un nouveau professeur de guitare. Ensemble ils assurent uniquement des cours individuels et personnalisés. Ils organisent également des stages, des masterclass et proposent leur service de réparation de guitare. Ce succès, ils l'expliquent par le pouvoir du blues, du rock ou encore du jazz, qui mettent du baume au cœur, indispensable en temps de crise sanitaire." La musique permet de s'évader, c'est un moment pour soi, qui fait du bien", analyse Steven. Dès que la situation le permettra, ils espèrent pouvoir organiser des petits concerts dans leurs locaux pour présenter les travaux de leurs élèves.