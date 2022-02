La nouvelle éco en Dordogne : deux nouveaux "Camping Paradis" en Périgord

Il y a désormais cinq campings affiliés à la franchise "Camping Paradis" en Dordogne. Deux ont signé un accord pour 2022, à Saint-Cybranet et au Bugue. Ils vont reprendre tous les codes de la série de TF1, entre couleurs, animations et chorégraphie.

Porche bleu clair, voiturette électrique, et "Fiesta boom boom" avec la chorégraphie qui va avec... Le camping du Céou à Saint-Cybranet et celui du Rocher de la Granelle, au Bugue vont être labellisés "Camping Paradis". Cela portera leur nombre à cinq en Dordogne avec Les Etangs de Plessac à Saint-Félix-de-Bourdeilles, Les Belles Rives à Cazoulès et L’Escapade à Lamonzie-Montastruc. Inspirés de la série éponyme sur TF1, ces campings en reprennent les mêmes éléments de décor, animations et costumes. C'est désormais une franchise, qui compte 75 campings en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Céline Masse, la gérante du nouveau "Camping Paradis" du Rocher de la Granelle, au Bugue était ce jeudi l'invitée de La Nouvelle Éco sur France Bleu Périgord. Elle est donc entrée dans le réseau en 2022, pour son camping qui ouvrira le 15 avril cette année. Déjà candidate il y a deux ans, à la naissance de la franchise, elle a vu le réseau revenir vers elle cette année, et n'a pas hésité. "C'est la marque préférée des Français", dit-elle pour expliquer son choix. "Ca nous apporte aussi une grosse structure, en terme de visibilité et de soutien".

Ce camping, ouvert il y a 12 ans, se définit comme "familial" se sent représenté par la série, diffusée depuis 2006 sur TF1. "Ca correspond à ce qu'on a chez nous. Etre capable d'avoir des anecdotes sur les clients", explique Céline Masse.

Sur le plan économique, le camping Le Rocher de la Granelle a payé 19 000 euros pour avoir le droit d'entrer dans la franchise. Mais il espère qu'il s'y retrouvera, la société estimant que ses nouveaux franchisés voient leur chiffre d'affaire augmenter de 23% lorsqu'ils sont affiliés. "Ils font des analyses, ils nous prévoient un peu plus de chiffre d'affaire, mais on préfère rester prudents. On a envie d'accueillir plus de monde, on aura le personnel pour, mais on verra bien ce que ça donne", explique Céline Masse.

La nouvelle éco, tous les jours sur France Bleu Périgord à 7h15