La nouvelle éco en Dordogne : la société de films d'animation Novanima fête ses 15 ans

La société de production de films d'animation s'est installée il y a quinze ans à Castels-et-Bézenac, dans le Périgord noir. Elle réalise des films et des documentaires.

Novanima fête ses quinze ans cette année. Cette société de production de films d'animation compte une cinquantaine de réalisations à son actif. Elle réalise des fictions mais aussi des documentaires. "On trait plein de sujets, des sujets de société, des portraits d'artiste", précise le créateur Marc Faye, invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin dans la "nouvelle éco". La société de production installée à Castels-et-Bézenac vient par exemple de signer une série de courts métrages d'animation sur douze lois de la République Française. Un des films de Novanima est pré sélectionné pour les Césars 2022. "C'est l'histoire d'un couple qui part en voyage aux Etats-Unis et qui se déchire, dans un paysage de western, avec beaucoup d'humour et de poésie", raconte Marc Faye.

En quinze ans d'existence, la société a imprimé sa patte dans le dessin d'animation. L'équipe utilise l'animation 2D assistée par ordinateur, technique d'animation traditionnelle avec l'encre de chine, le papier découpé, le fusain, ou l'aquarelle. Une passion pour le dessin qui vient d'un ancêtre du créateur Marc Faye. Il est l'arrière petit-fils d'O'Galop, le pseudonyme de Marius Rossillon, à l'origine du fameux bonhomme Michelin. Décédé en1946, il a été un pionnier de l'animation en France. "Je n'ai pas eu la chance de le connaître mais j'ai toujours eu des œuvres de mon arrière-grand père dans mon entourage."p