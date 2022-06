La Nouvelle Éco : en Mayenne, des séances photos de mariage avec des bovins

La Nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Mayenne, s'intéresse à l'économie et aux initiatives dans notre département. Rencontre ce mercredi avec Laurie Santier, une femme de 27 ans, originaire de Saint-Poix. Cette photographe professionnelle propose un concept assez insolite : se faire prendre en photo avec des animaux de la ferme, notamment des vaches. Cela marche pour des mariés ou pour un shooting en famille. Laura Santier a voulu allier ses deux passions : la photo et les animaux.

Montrer l'élégance des bovins

"Je suis passionnée par ces animaux depuis toute petite et j'ai décidé de mettre en avant la relation entre eux et l'éleveur. Ce sont les animaux qui leur font gagner leur vie. Je propose des séances photos souvenirs avec des vaches qui marquent potentiellement les élevages. Ces séances sont faites pour casser les codes. Des femmes en robes de mariée avec les bêtes par exemple" explique la photographe.

Ce style de photographies animalières est assez répandue déjà dans le milieu équin. Laurie Santier fait la part belle aux bovins. "Ce sont des des animaux aussi jolis que les chevaux cheval. J'assiste à des concours donc je suis habituée à valoriser des vaches sur les expositions" poursuit la jeune femme.

Laurie Santier en pleine séance avec des mariés de la Mayenne - Laurie Santier / DR

Un travail d'équipe

Pour ces séances de photographies particulières, Laurie Santier se déplace avec deux ou trois personnes pour assurer la sécurité des modèles et des animaux. Elle s'assure aussi toujours de la propreté des lieux. "On les laisse poser naturellement ou alors on les aide un petit peu en plaçant les pattes ou la queue pour que ce soit joli à l'objectif" détaille-t-elle. Ses clients sont bien souvent des éleveurs et des agriculteurs. Un shooting coûte entre 60 et 150 euros. Pour admirer le travail de Laurie Santier, vous pouvez consulter son site internet.