La nouvelle éco : enfin l'ouverture pour la salle d'escalade Vertical'Art au Mans

Concept unique au Mans, la salle d'escalade/restaurant Vertical'Art aurait dû ouvrir au mois d'octobre. Mais deux confinements sont passés par là... Le lieu pourra enfin ouvrir et accueillir les grimpeurs à partir du 9 juin, date de la nouvelle étape du déconfinement.

Vertical'Art, c'est une offre unique qui n'existait pas jusqu'à présent au Mans : une salle d'escalade ET un restaurant dans un même lieu... Que les Manceaux n'ont toujours pas eu l'occasion de découvrir. Alors que l'ouverture était prévue le 31 octobre, le second confinement a été décrété. Et depuis, tous les lieux sportifs et/ou de restauration sont donc restés fermés.

La nouvelle étape de déconfinement du 9 juin, permettant la réouverture des activités sportives individuelles en intérieur, deviendra donc le véritable lancement de Vertical'Art. "On a maintenu un semblant d'activité avec les publics spécifiques, explique un des responsables, Vincent Sauvetre, l'un des associés, c'est à dire des sportifs professionnels, certaines professions comme des pompiers, des gendarmes, ou des personnes avec une ordonnance, mais oui, nous accueillerons le grand public pour la première fois le 9 juin."

Jusqu'à une centaine de grimpeurs autorisés

Contrairement à d'autres lieux, aucune réservation ne sera prise, ni a priori nécessaire pour les grimpeurs. "Nous allons rouvrir avec une jauge à 50 % mais comme notre espace est très grand, ça fait quand même une centaine de personnes en même temps sur les tapis au maximum, donc on espère que ça permettra de contenter tout le monde ou d'astreindre les gens à des créneaux horaires."

En attendant, Vertical'Art a tout de même lancé progressivement son activité restauration (à emporter, puis en terrasse depuis le 19 mai). Mais la trésorerie a été bien entamée, d'autant que l'entreprise n'a pas eu droit aux aides : "Elles sont basées sur une perte du chiffre d'affaires, mais comme nous n'avions pas encore eu de chiffre d'affaires, nous n'avons rien eu", indique Vincent Sauvetre. Les salariés ont en revanche pu bénéficier du chômage partiel, ce qui a permis aux associés de conserver le noyau dur de l'équipe et d'être prêt pour le grand jour. En mai, Vertical'Art avait participé à l'appel des structures de loisir indoor inquiètes pour leur avenir.