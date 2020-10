La nouvelle éco : face à la crise, la Comédie de Valence s'adapte et sauve un peu les meubles

Le couvre-feu instauré le 24 octobre a évidemment des conséquences importantes pour le monde de la culture. Mais la comédie de Valence, par exemple, a un peu de chance dans son malheur : en raison de travaux , les spectacles doivent se jouer hors les murs actuellement , ils sont assez courts et ont été avancés d'une heure explique le directeur Marc Lainé. Toutes les séances prévues en novembre et en décembre pourront se jouer à 19 heures laissant les spectateurs regagner leur domicile avant 21 heures. Le principal problème pour le monde de la culture actuellement, poursuit Marc Lainé, ce sont les malades, les cas contacts au sein des troupes. Cela peut retarder les répetitions, puis les représentations et un spectacle reporté, annulé, "c'est dangereux". Selon lui, le plus dur serait un reconfinement total.

Marc lainé, le directeur de la Comédie de Valence était invité de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :