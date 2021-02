Face aux fermetures de salons spécialisées et aux annulations d'expositions, des artisans d'art lorrains ont décidé de lancer une box par abonnement. Une idée originale qui semble séduire.

La nouvelle éco : faute de salons, des artisans d'art s'unissent et lancent leur "box"

Comment continuer à exister et vendre quand on est artisan d’art, que tous les salons sont fermés, que les expositions sont impossibles à cause de la situation sanitaire ? Plusieurs artisans lorrains, principalement autour de Nancy, ont peut-être trouvé la solution en proposant « la box des artisans d’art ».

Le projet était dans les cartons depuis deux ans mais la crise du Covid a accéléré les choses explique Sacha Tognolli, ébéniste d'art et l'un des porteurs du projet :

"D'une manière générale, on a une difficulté en terme de commercialisation. Mais avec la crise sanitaire, c'est une hécatombe puisque moi, depuis le mois de mars par exemple, j'ai eu une dizaine de salons et d'expositions annulés. Pour certains métiers comme les céramistes ou les verriers, c'est 95% de leurs ventes en lien sur les salons et expositions."

Pour la première box, ce sont des oeuvres de la céramiste Camille Bo qui ont été choisies - DR

Un objet unique tous les deux mois

Concrètement, tous les deux mois, les abonnés reçoivent une boîte dans laquelle ils découvrent un artisan d'art, avec un objet, un matériau, des informations sur l'artisan en question. A chaque fois, ce sont des créations uniques, en série limitée.

Les clients semblent être au rendez-vous même si ce qui motive l'achat en temps normal, c'est le coup de coeur, que l'on n'a pas forcément via abonnement :

"Le financement participatif a atteint 18.000 euros pour un objectif de 12.000 euros. L'idée, c'est de sélectionner des jeunes artisans d'art qui ont un travail contemporain, de qualité et une des conditions, c'est que ce sont des objets fonctionnels, on n'est pas dans l'objet purement décoratif ou le bijou. Si par hasard, l'identité de l'artisan d'art ne vous plaît, c'est un objet qualitatif qui peut servir de cadeau."

