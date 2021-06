La nouvelle éco : Fun Space à Sens attend avec impatience sa réouverture le 9 juin

La troisième phase de déconfinement débute ce mercredi 9 juin. Elle sera marqué par la réouverture de plusieurs établissements recevant du public comme par exemple les parcs de loisirs indoor. C'est le cas de Fun Space à Sens, fermé depuis presque huit mois. Romy Taillandier est la gérante de Fun Space.

Dans deux jours, donc, vous allez enfin de nouveau pouvoir accueillir vos clients. Est-ce que vous leur réserver quelques surprises ?

Bien sûr, on les attend avec grande impatience avec plein de surprises, avec toutes nos activités comme le parc trampoline, un parc d'escalade avec treize voies à tester et surtout une nouvelle activité liée à la réalité virtuelle. Elle sera opérationnelle à partir de mercredi.

Vous étiez fermé depuis le mois d'octobre. Financièrement et pour votre personnel, qu'est-ce qui a été le plus difficile ?

C'est sûr que c’était très compliqué. Tout le monde a été mis au chômage partiel, pas d'activité depuis sept mois et surtout pas de chiffre d'affaire qui rentre et des charges qui continuent de courir, c'est compliqué.

Comment envisagez-vous justement les semaines qui arrivent ?

Je suis plutôt optimiste. Bien sûr, la réouverture est une bonne nouvelle. Nous attendons avec une grande impatience nos clients. Nous avons eu beaucoup d'appels donc nous sommes relativement rassurés. Nous avons mis en place un protocole sanitaire pour assurer la sécurité de tous. Et puis, je pense que tout le monde est impatient de revenir s'amuser, de passer des bons moments en famille, entre amis. Et nous, on est là pour permettre ces bons moments de convivialité