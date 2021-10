La Nouvelle éco : incontournable à Bourgoin-Jallieu, "Ma petite librairie" fête ses dix ans

"Ma petite librairie" fête donc ses 10 ans, qu'est ce que ça représente pour vous?

Ça représente beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, de moments très, très, très agréables et aussi des moments plus difficiles qu'on a vécus, mais qu'on a surmontés grâce à notre clientèle, aux personnes qui nous ont soutenus. Ça représente beaucoup, beaucoup de choses.

Une décennie, c'est presque un acte militant quand on est libraires indépendants non ? Face notamment à la vente en ligne ?

Tout à fait. Alors nous, on tient beaucoup à ce côté librairie indépendante. On fait partie d'une association, l'association "Chez mon libraire", qui est une association régionale et également on fait partie du Syndicat des libraires de France, le SLF, qui défendent la librairie indépendante.

On arrive aujourd'hui encore à en vivre de cette activité de librairie indépendante ou c'est difficile ?

Et bien, on y arrive ! Et puis, suite aux problèmes de covid, de confinement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de nous la librairie indépendante. Les gens nous ont énormément suivis et ça, c'était quelque chose de formidable.

Mais justement, vous avez été contrainte de fermer pendant de longs mois sans trop savoir quand vous alliez pouvoir rouvrir. Ça a laissé des traces tout ça ?

Oui, ça a laissé des traces très positives parce que le premier confinement, nous étions complètement fermés et moi, je devais répondre à deux ou trois heures par jour de mails, de soutiens, de commandes et le deuxième confinement où on a organisé un click-and-collect, nous avions la queue dehors, des gens qui venaient chercher leur commande. Il y avait des commandes partout, partout, partout dans le magasin. C'était quelque chose de extraordinaire encore une fois

Vous vous attendiez pas à ça ?

Non, pas du tout. Et depuis, il y a une suite. C'est-à-dire que toutes ces personnes, certaines étaient clientes déjà depuis longtemps, et d'autres nous ont découvert, et continuent de venir nous voir, continuent de soutenir. Ils ont compris, enfin, c'est peut-être pas très gentil, mais ils ont compris que le commerce indépendant, la librairie indépendante, c'était quelque chose d'important par rapport aux différentes plateformes que je ne nommerai pas ou différentes on va dire surfaces de vente de librairie, mais qui ne sont pas des libraires.

Est-ce qu'il y a des projets que vous comptez mettre en route, suite à cette décennie passée ou des envies pour les dix prochaines ?

Alors, on souffle un petit peu parce que ça fait quelques jours seulement qu'on a fêté nos dix ans ! C'est énormément de travail et énormément d'organisation. Mais bien sûr, on a toujours plein de projets. On ne va pas s'arrêter là dessus.