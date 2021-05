La nouvelle éco : L'Auxerre Aquatic Club espère retrouver ses licenciés

Au stade nautique d'Auxerre, les bassins intérieurs sont à nouveau accessible pour l'entrainement des mineurs depuis le 19 mai. Avant la crise sanitaire, le club Auxerre Aquatic Club comptait 876 licenciés mais au cours des douze derniers mois, deux cents adhérents sont partis. L'enjeu va donc être de les faire revenir. Thomas PINEL est l'entraîneur du club.

Quelles conséquences a eu cette fermeture forcée sur le personnel et les finances du club ?

Le club a mis ses salariés au chômage partiel. Il n'y a que moi qui ait continué à travailler car nous avons deux sportifs de haut niveau et il a fallu continuer les entraînements. Mais pour tous les autres, tout le monde est au chômage partiel depuis janvier. Et après entre l'année dernière et aujourd'hui nous avons perdu 270 adhérents.

Justement, là, vous commencez à accueillir de nouveaux vos licenciés, notamment les plus jeunes. Comment faire pour reconquérir ces adhérents qui sont partis ? Et puis, peut être éviter qu'une hémorragie se poursuivre ?

Les cours ont repris en intérieur pour les jeunes mais nous avons la chance d'avoir pu aussi rouvrir les bassins extérieurs pour les adultes. On essaie de s'adapter et de faire un maximum de propositions. D'habitude, les adhérents peuvent s'entrainer une à deux fois par semaine. Aujourd'hui nous proposons jusqu'à cinq entrainements dans la même semaine au moins jusqu'au 9 juin. Et puis après, on verra ce qu'on pourra proposer à partir du 9 juin. mais on espère que les gens vont revenir au stade nautique

Pour savoir quand vous pouvez aller nager rendez-vous sur stade nautique d'Auxerre