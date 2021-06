La nouvelle éco : L'Enquêt'Heure à Auxerre rouvre ses portes avec un nouveau concept

A Auxerre, après huit mois de fermeture pour cause de pandémie, les escape game peuvent de nouveau accueillir du public. Malgré des conséquences économiques importantes, ils sont très heureux de retrouver les apprentis détectives. Vincent Brison est le co-gérant de L'Enquêt'Heure à Auxerre.

Quel sentiment vous anime pour cette réouverture. J'imagine que c'est une grande joie ?

Oui, exactement. C'est surtout la joie qui prime effectivement de pouvoir ouvrir nos portes et d'accueillir de nouveau nos apprentis enquêteurs.

Après huit mois de fermeture, quelles sont les conséquences économiques sur votre escape game ?

C'est vrai que nous avons perdu un petit peu, mais malgré tout, on se rend compte qu'on est tellement heureux de vivre en France car nous avons été plutôt plutôt soutenu par le Fonds de Solidarité mis en place par l’État, également par la Ville d'Auxerre qui nous a donné un coup de main. Notre propriétaire bailleur nous a aussi offert quelques mois de loyers. Tout ces éléments cumulés font que l'on peut rouvrir dès aujourd'hui.

Est ce que vous avez profité de cette période de fermeture pour mettre en place de nouvelles choses ?

Oui, effectivement. Ça nous a laissé le temps de la réflexion. Le contexte sanitaire et l'envie de créer ont fait qu'on arrive avec un nouveau jeu qui se passe en extérieur pour pouvoir répondre à des joueurs qui seraient peut être un peu craintifs de revenir en intérieur. Donc, on repart avec un jeu qui se fait dans le cœur de la ville d'Auxerre à l'aide de tablettes grâce auxquelles, les joueurs doivent résoudre des énigmes qui se passent en centre-ville. Pour les enquêtes qui se passent en intérieur, nous avons , comme l'an dernier, une charte qui s'appelle Jouons en confiance qui a été mis en place par tous les escape game de France. Et évidemment, on demande à nos joueurs de respecter les gestes barrières, le local est désinfecté régulièrement entre deux jeux. De la même façon, nous avons tous les documents en double ce qui nous permet de désinfecter et de changer régulièrement tous les documents qui sont touchés. Donc, évidemment, mais on met tout en place pour que, justement, les joueurs puissent jouer en toute confiance.

Vous êtes optimiste pour l'avenir ?

Oui, nous avons déjà pas mal de réservations pour les trois prochaines semaines. On a la chance de rouvrir dans une période ou les personnes prévoient des enterrements de vie de garçon ou de jeune fille. Les beaux jours font aussi que pas mal de gens se retrouvent et ont envie de se divertir, de faire quelque chose ensemble et l'escape game s'y prête plutôt bien.