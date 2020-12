L'humoriste strasbourgeois Roger Siffer trouve "aberrant" de garder les théâtres fermés

Le gouvernement a annoncé ce jeudi que les salles de spectacle, les cinémas et les théâtres resteront fermés au moins trois semaines de plus. "C'est l'abattement, on avait programmé un spectacle ("Antoinette et son maire") pour la fin de la semaine prochaine, déplore l'emblématique patron de la Chouc, Roger Siffer. C'est annulé, je voulais un spectacle joyeux avant Noël."

Plus que de l'injustice, il ressent de la frustration et de la colère : "C'est n'importe quoi. D'un côté, tu peux aller à 500 personnes dans un supermarché et se marcher dessus. Et de l'autre côté, tu n'as pas le droit d'ouvrir une salle de spectacles avec un siège sur deux. C'est entre Kafka et Ubu. Je trouve ça aberrant"

La situation du théâtre se complique financièrement, même si elle n'est pas catastrophique selon Roger Siffer : "En ne jouant pas, on arrive à couvrir les frais fixes grâce aux différentes aides de la Ville, de l'Eurométropole, du département. Mais un théâtre, c'est fait pour faire des spectacles, pas pour être fermé".

