La nouvelle éco : l'Office de Tourisme de Belfort ouvre sa boutique de Noël

L'Office de Tourisme de Belfort ouvre ce lundi sa boutique de Noël, dans ses locaux, pour faire découvrir les producteurs du Territoire. On pourra y trouver des cadeaux 100% terrifortains, jusqu'au 15 janvier.

Un noël 100% terrifortain. C'est ce que propose l'Office de Tourisme de Belfort avec sa boutique de Noël ouverte depuis ce lundi et jusqu'au 15 janvier. Deux mois pour découvrir des produits du Territoire, à manger, à boire et à offrir. Une opération mise en place depuis quatre ans, et préparée cette année par Mathilde Faivre, conseillère en séjour à l'Office de Tourisme de Belfort.

Mathilde Faivre, conseillère en séjour à l'Office de Tourisme de Belfort Copier

"Il y en a vraiment pour tous les goûts"

"On a tout un coin décoration, pour la maison, le sapin, des petites suspensions, des arrangements en bois. C'est assez varié, il y en a vraiment pour tous les goûts", précise Mathilde Faivre. Il y a aussi un "coin gourmand" avec "du pain d'épices et des biscuits de Noël, des pâtisseries, les escargots des Essarts". Des produits venus de tout le Territoire, et pas uniquement de la ville de Belfort.

Deux mois pour découvrir des produits du Territoire, à manger, à boire et à offrir © Radio France - Nicolas Joly

Un jeu-concours est également organisé, sur le principe d'un calendrier de l'avent. "Du 1er au 24 décembre, chaque personne qui se présentera à l'office pourra répondre à une question sur le Territoire de Belfort, et la première bonne réponse repartira avec un cadeau", indique Mathilde Faivre. À la clé, des places pour le Mois givré à Belfort, des bougies parfumées, des paquets de gâteaux, ou encore un dîner pour deux personnes offert par l'Office de Tourisme.