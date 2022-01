La nouvelle eco : la cani-trotinette, nouveau sport outdoor avec son chien, née du confinement

Guillaume Garin bonjour, vous êtes installé au nord de Toulouse, à Buzet-sur-Tarn, où vous avez depuis trois ans un centre d'éducation canine et depuis un an, une nouvelle boutique "Canem Victoria". Vous proposez ce nouveau sport appelé cani-trottinette. On a besoin d'une petite définition. Ça consiste en quoi exactement ?

Cela fait suite à la demande de beaucoup de clients pendant le confinement. Ils souhaitaient se mettre à la pratique du sport avec leurs chiens, c'était le seul moyen de pouvoir courir, s'aérer. On a eu de plus en plus de demandes. Courir avec un chien étant difficile, demandant aussi du matériel adéquat et ayant très peu de boutiques spécialisées, on (Canem Victoria ndlr) a naturellement essayé de proposer à nos clients d'avoir un point pour venir essayer du matériel.

Le Covid y est pour quelque chose, l'essor des trottinettes en France également ?

L'essor des trottinettes, ça, c'est de notre propre fait puisque c'était très confidentiel. On a des licenciés qui pratiquent essentiellement du cani-cross ou du cani VTT. Cani-cross, c'est la course à pied, donc en tout terrain avec un chien comme on peut faire le week-end, courir en forêt. On le fait tracter par son chien. Et cani-VTT, c'est la même chose. On a une longe pour aller faire du VTT avec son chien qui nous aide.

Quel est le budget ?

C'est un petit budget. Le canicross, ça coûte entre 100 et 150 euros pour avoir ce qu'on appelle un baudrier, une longe et un harnais adapté à son chien parce qu'on ne court pas avec un harnais de tous les jours et en trottinette on est sur un budget, un peu comme un vélo, puisque c'est un peu plus confidentiel. C'est un petit peu plus cher, un niveau d'équipement égal, mais on va dire que ça démarre à 280 euros. Et le prix médian est à 700 euros en magasin.

Il y a également des compétitions ?

Il y a des compétitions chaque année, mais en trottinette, c'est plus confidentiel.

Combien de licenciés en France?

La Fédération FSLC, fédération des sports et loisirs canins, c'est plus de 3.000 licenciés. S'il peut y avoir un aspect positif la crise sanitaire d'ily a deux ans, c'était en effet l'émergence de nouveaux sports outdoo