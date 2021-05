La nouvelle éco: La conciergerie "Beau Temps Belle Mer", fée du logis des locations de vacances

Julien Touzé s'active dans un bel appartement de l'intra-muros à Saint-Malo. Les propriétaires sont à Hong-Kong, ils ont donc eu recours aux services de l'agence de conciergerie "Beau Temps Belle Mer", créée par Julien et son frère en 2016, pour s'occuper de leur location. Et pour bichonner les vacanciers venus respirer l'air de la mer, il ne laisse rien au hasard: "La première étape ça va être d'ouvrir les volets, s'assurer que tout soit ok, aérer un petit peu. Et puis éventuellement mettre un bouquet de fleurs, retaper un petit peu le lit et faire en sorte que tout soit bien présenté."

Comme dans un hôtel de luxe, le service est sur-mesure "C'est aussi savoir s'adapter: là j'ai un public plutôt à la recherche d'une bonne table, là je vois des jeunes parents fatigués, je vais trouver une plage sympa où ça va être sécurisant et éventuellement un petit restaurant où manger un bout. Donc on va les orienter dans ce sens, ça fait toujours plaisir!"

Draps propres, bouquet de fleurs et même panier garni, Julien Touzé est aux petits soins pour les locataires venus passer des vacances à Saint-Malo. - Océane Théard

Et la formule plaît! En cinq ans, deux nouvelles agences "Beau Temps Belle Mer" ont ouvert leurs portes à Dinard et Dinan. Avec la pandémie, les touristes ont préféré l'option location de vacances aux hôtels explique Julien Touzé. Une demande grandissante qui nécessite d'agrandir les équipes. Julien Touzé est à la recherche de saisonniers pour la saison estivale mais pour l'instant, les candidats ne se bousculent pas. Et pour cause, selon lui, une activité très instable due aux restrictions de déplacements. "A partir du moment où les attestations de déplacement sont valides, on a une période d'afflux touristique extrêmement dense. Là on va avoir le week-end du 13 au 16 mai, par exemple, où la quasi-totalité de nos logements, qui sont actuellement vides vont être occupés et d'un coup à l'issue du week-end, on va se retrouver avec de nouveau très peu de visibilité sur les réservations."

"Beau Temps Belle Mer" est donc à la recherche de CDD pour la saison, pour des contrats de trente heures par semaine, notamment pour l'intendance des locations.