La nouvelle éco : "La fabrique du meeple", un nouveau bar à jeux bientôt à Dijon

Savez vous ce qu'est un meeple ? C'est le nom qui désigne un petit bonhomme en bois ou pion sur un plateau de jeu. Si nous vous perlons de ce drôle de mot ce matin c'est parce qu'un jeune Bourguignon s'apprête a ouvrir à Dijon un bar pas comme les autres, un bar à jeux de société qui s'appellera "La fabrique du meeple" et qui devrait ouvrir début 2022, rue Condorcet. Jimmy Noirat a 29 ans, il a décidé de laissé de côté son métier d'informaticien pour cette nouvelle aventure. Le jeune homme investit quelques 70 000 euros dans le projet. Une cagnotte participative est aussi en ligne.

France Bleu Bourgogne - Quelle est votre démarche ?

Jimmy Noirat - L'idée c'est d'ouvrir un café ludique, un café convivial où il y aurait environ 400 jeux de société qu'on mettra à disposition de tous les clients qui viendront découvrir les jeux de société dans bar.

Vous avez fait une étude de marché ? Vous pensez que c'est un secteur qui peut vous faire vivre ?

Oui, on a fait une étude de marché auprès de plusieurs centaines de personnes interrogées. On a aussi interrogé les autres cafés ludiques d'autres villes et c'est un secteur très prometteur qui est en plein essor aujourd'hui.

Décrivez-nous votre idée, à quoi va ressembler ce futur bar à jeux ?

Tout simplement, les joueurs vont entrer dans le bar. Nous allons les accueillir, les questionner sur quels types de jeux ils veulent jouer puis les diriger vers un jeu. Après, on prendra leur commande pour une consommation snacks ou boissons.

Combien faut-il investir pour un tel projet ?

Aujourd'hui, j'ai un investissement de 30.000 euros personnels. Et derrière, on a plusieurs banques qui nous suivent pour un investissement de 50 à 60 000 euros.

Votre projet s'appelle "La fabrique des meeple", qu'est-ce qu'un meeple ?

Alors les meeples, ce sont les petits bonshommes en bois que l'on peut trouver dans les jeux de société dits modernes. Donc, ils peuvent prendre l'apparence de plusieurs choses. Cela peut être des petits bonshommes, cela peut être des animaux, des ressources en tout genre, etc.

Et vous lancez une cagnotte participative avec 3000 euros à collecter. Pourquoi cette somme et à quoi va-t-elle servir ?

La somme va servir plus pour le côté confort du bar. Avec la somme récoltée, on va essayer de faire appel à un ébéniste pour avoir, par exemple, une table pour les gros jeux de société. Cela va être de la décoration à thème pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour Pâques, etc. Et après, on n'a pas tout non plus, on n'a pas réfléchi à tout ce qu'on pouvait obtenir avec la somme qu'on allait récolter.

À quel moment on pourra pousser à la porte ? Quand l'ouverture est-elle prévue ?

L'ouverture est prévue début janvier 2022. Il n'y a pas une date fixe pour l'instant, si tous les travaux se font correctement. Et ce sera dans le haut de la rue Condorcet, proche de la cathédrale Saint-Bénigne.

