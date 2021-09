La Nouvelle Eco : un air de festival à la Foire Expo de Pau

La Foire de Pau s'ouvre ce samedi 18 septembre et prend ses quartiers au parc des expositions pour une semaine. Un événement très important pour la ville, qui pour sa 73e édition, prend des airs de festival.

Le coup d'envoi de la Foire de Pau est donné ce samedi 18 septembre, au parc des expositions. Après avoir servi à la vaccination tout l'été, les lieux accueillent pendant neuf jours des concerts, des salons, et même une ferme éphémère pour cette 73e édition, très musicale. L'événement dure jusqu'au 26 septembre, et accueille notamment des artistes de renom comme le groupe IAM, les chanteurs Raphaël, Black M, Suzane ou Camélia Jordana.

Le rendez-vous économique de la rentrée

Au-delà d'être un moment culturel important pour la ville de Pau, c'est aussi un événement économique de taille. "C'est LE rendez-vous, LA rentrée économique à Pau" insiste Thibault Chenevière, adjoint en charge du commerce à la ville de Pau, et le vice-président de la SPL Palais Beaumont en charge du parc des expositions. "Ça réunit beaucoup d'acteurs économiques qui ont des stands sur le parc des expositions, et c'est vraiment le moment clé pour repartir sur notre activité, d'autant plus dans un contexte sanitaire qui a été compliqué d'un point de vue économique".

La Foire de Pau compte cette année environ 200 exposants, contre 300 en temps normal. Un manque que les organisateurs ont voulu compenser en invitant des têtes d'affiche pour des concerts qui font de cette édition 2021 un « mini festival », avec 20 concerts étalés sur neuf jours. C'est le groupe IAM qui ouvre le bal dès le vendredi 17 septembre à 20h. L'entrée sera exceptionnellement au tarif de 27 euros pour cette soirée, mais pour le reste de l'événement, il faut compter 7 euros. Trois jours avant le concert, il y avait déjà 4 000 réservations.

Un budget conséquent pour la ville de Pau

Les organisateurs s'attendent à environ 70 000 visiteurs, de quoi rentabiliser le coût que représente la mise en place d'un tel événement. Si tout le monde paye 7 euros l'entrée, voire un peu plus avec le concert d'IAM, cela laisse penser qu'il faut environ 500 000 euros de recettes pour rentabiliser la Foire de Pau.

Ànoter qu'un pass sanitaire sera demandé à l'entrée du parc des expositions, ce qui veut dire qu'il faut être vacciné ou avoir la preuve d'un test négatif au covid.