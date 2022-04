La nouvelle éco - La Librairie gourmande s'installe à la Cité de la Gastronomie de Dijon

Dès le 6 mai 2022, les visiteurs de la Cité de la Gastronomie pourront découvrir la Librairie gourmande. Ils y trouveront plus de mille ouvrages autour d'un même thème: la cuisine. Un domaine qui attire d'après Deborah Dupont-Daguet, la propriétaire.

Parmi les boutiques de la Cité de la Gastronomie, il y en a une qui ne vend rien qui se mange. Il s'agit de la Librairie gourmande, spécialisée dans les ouvrages culinaires. Plus de mille livres seront disponibles à partir du 6 mai 2022, le jour de l'ouverture de la Cité de la Gastronomie. C'est la deuxième boutique de Deborah Dupont-Daguet, qui compte bien conquérir les Côte-d'oriens.

Le succès des livres gastronomiques

Deborah Dupont-Daguet avait déjà ouvert une première Librairie gourmande à Paris. Suite au succès de cette dernière, la Cité de la Gastronomie lui a donné l'opportunité d'ouvrir une seconde boutique, à Dijon cette fois. Elle espère que le succès sera également au rendez-vous : "c'est un domaine qui fonctionne bien, surtout après les deux années que l'on vient de vivre, les gens se sont remis à cuisiner".

Parmi les clients parisiens de Deborah Dupont-Daguet, on trouve des professionnels, mais aussi des cuisiniers amateurs plus ou moins débutants : "nous avons beaucoup de parents qui viennent nous demander des conseils quand leur enfant part de la maison". Pour pouvoir donner ces conseils, la propriétaire s'entourent de vendeurs spécialisés en gastronomie. Six ont déjà été employés sur le site dijonnais.

Une spécialisation locale?

En s'installant en Côte-d'Or, Deborah Dupont-Daguet a voulu donner une teinte locale à sa sélection d'ouvrages. Cependant, la littérature culinaire bourguignonne n'est pas très développée : "j'ai dû chiner des ouvrages qui ne sont plus publiés, mais que je trouvais intéressants", s'amuse-t-elle.

Bien sûr, la librairie aura aussi un rayon œnologie : "j'ai fait faire sur mesure un meuble avec des caisses de vin", raconte la propriétaire. C'est la première étagère que les clients verront en rentrant dans la boutique, à partir du 6 mai 2022.