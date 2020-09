La nouvelle éco : La première librairie coopérative bretonne ouvre ses portes à Rennes

C'est l’aboutissement d'un projet porté depuis deux ans. Trois associations, Les Editions du Commun, Au P'tit Blosneur, et la Librairie des Idées et des Livres ouvrent ce mercredi 2 septembre les portes de leur librairie coopérative, situé dans le quartier du Blosne, à Rennes.

Pour ses six premiers mois la librairie profite des locaux du P'tit Blosneur, la conciergerie du quartier. En mars elle s'installera au Quadri, un immeuble dédié à l'économie sociale et solidaire, situé entre le métro Triangle et le centre culturel Le Triangle.

L'objectif premier du projet de librairie coopérative est d'apporter la littérature au cœur du quartier, et ainsi de participer à son animation :"Il y a le "dans les murs" avec la librairie, mais aussi le "hors les murs". On veut aller à la rencontre des habitants du quartier qui, peut-être n'oseraient pas entrer dans une librairie", explique Laurent Prieur, l'un des fondateurs.

Un modèle basé sur la participation financière de coopérateurs

Ouvrir les portes de la librairie à tous, pouvoir prendre part aux décisions aussi, c'est possible en devenant coopérateur, c'est-à-dire en achetant une part sociale de la librairie. Ils sont déjà une centaine a participer financièrement au projet. "C'est un commerce inédit dans une période inédite, c'est cohérent" poursuit Laurent Prieur.

Être coopérateur, c'est participer pleinement à la vie de la librairie. Proposition de livre, de rencontres avec des auteurs, mise en place d'ateliers... Pour autant, pas besoin d'être coopérateur pour pouvoir acheter des livres.

"Une envie des gens de faire vivre des commerces de quartier", Gabriel Leroy, l'un des salariés de la librairie

Bien qu'elle ouvre en pleine crise sanitaire, la librairie espère profiter des nouvelles habitudes d'achats qui se sont multipliées ce derniers mois. Pour Gabriel Leroy l'un des 3 salariés de la librairie, "l'envie de faire vivre des commerces de proximité, d'acheter local ne peut être que bénéfique".

Si la librairie ouvre ce mercredi 2 septembre au Blosne, son inauguration officielle elle, ce sera samedi, dès 15 heures.