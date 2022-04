EN IMAGES - La nouvelle éco : la réderie de printemps d'Amiens "a bien marché mais sans euphorie"

Ce dimanche, c'était le grand retour de la rédierie de printemps d'Amiens. Le centre-ville s'est transformé en une immense brocante. Meubles anciens, modernes, luminaires, costumes d'époque, si vous êtes passionnés par ces objets c'est là où vous deviez être en ce week-end de Pâques.

"C'est l'occasion qui fait le larron", raconte Evelyne, 79 ans. Elle est venue retrouver sur frère ce week-end et profite du beau temps pour chercher des livres d'histoire sur Amiens. "Les passions, vous savez c'est comme ça", dit-elle encore. La passion pour les collections d'objets, c'est pour ça que Benoît et son épouse ne ratent aucune réderie. "On cherche tout ce qui se rapporte aux années 1940, civil mais pas militaire. Des broches, documents, coiffures, vêtements", raconte Benoît, qui tire un chariot plein à craquer de babioles en tout genre. "Dans ce type de rassemblement, on trouve des pans entiers de l'histoire de notre région sur les trottoirs", rajoute-t-il.

Tout le centre-ville était 100% piéton, ce dimanche à Amiens, pour laisser la place aux brocanteurs et aux chineurs. © Radio France - Bastien Thomas

Et puis la réderie, c'est aussi la négociation ! "C'est un métier de négoce", commente Claude, un habitué des lieux. Mais il est tout de même déçu. "C'est normal, ça ne sera plus comme il y a une dizaine d'années où les gens se ruaient sur les stands. Là, ça a bien marché mais sans euphorie", constate-t-il.

Le reportage France Bleu Picardie à la Grande réderie de printemps d'Amiens ce dimanche 17 avril Copier

Ce qui est sûr, c'est que la météo a motivé les Amiénois à faire un tour en centre-ville, à la différence de la réderie d'octobre dernier. Et puis nous avons entendu de l'anglais, du flamand ou encore du hollandais devant les étales, preuve que la réderie attire toujours autant.

La place devant les Halles du Beffroi s'est remplie de stands en tout genre, ce dimanche à Amiens, pour la Grande réderie de printemps. © Radio France - Bastien Thomas